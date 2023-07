Stiri pe aceeasi tema

- Antonio și Maria au fost invitați in platoul Xtra Night Show și au vorbit despre cum s-a schimbat relația lor de cand au parasit casa Mireasa. Foștii concurenți au marturisit ca se ințeleg de minune și s-au gandit ce vor face cu marele premiu.

- Claudia Shik, fosta concurenta de la Mireasa, a facut pasul cel mare. Tanara și partenerul ei de viața, Cristian, s-au casatorit civil weekend-ul trecut, iar evenimentul a ieșit exact așa cum și-au dorit. In exclusivitate pentru Spynews.ro, Claudia ne spune cum a fost cununia civila și ce surprize i-a…

- In acest weekend, Andreea Antonescu și-a creștinat fetița, iar petrecerea data a fost una pe cinste, intr-un cadru de poveste. Intr-un interviu acordat pentru Xtra Night Show, Andreea Antonescu a vorbit despre emoțiile traite in acea zi speciala din viața ei.

- Iza și Blaze de la Mireasa au devenit parinții unei fetițe in urma cu foarte puțin timp, iar acum au anunțat și care este numele pe care micuța il poarta. Care au fost primele declarații pe care aceștia le-au facut.

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Blaze a facut primele declarații de cand a devenit tata pentru prima data. Fostul concurent de la Mireasa a vorbit despre numele special pe care el și Izabela l-au ales pentru fetița lor. Iata ce marturisiri a facut acesta in cadrul emisiunii!

- Deea iubește din nou dupa separarea de Dinu Maxer. Robert Drilea i-a cucerit inima vedetei, așa ca nu ne trebuie prea multa experiența sa ne dam seama ca intre cei doi exista o conexiune puternica. Noul iubit al brunetei a facut primele declarații despre relația cu vedeta. Iata ce a marturisit, in exclusivitate…

- Simona de la Mireasa pentru fiul meu e in culmea fericirii, asta deoarece in urma cu doar cateva zile a devenit mama pentru a doua oara. Fosta concurenta a adus pe lume un baiețel perfect sanatos. In exclusivitate pentru Spynews.ro, Simona face primele declarații despre cum a decurs sarcina, cum este…