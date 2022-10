Hasotti afla luna viitoare daca primeste sau nu pensia speciala

Stiri pe aceeasi tema

- „A.P.P. cere in mod imperativ Birourilor Permanente ale Senatului și Camerei Deputaților sa anuleze proiectul de lege promovat de U.D.M.R și susținut de intreaga coaliție, plus A.U.R., privitor la majorarea salariilor cu 25% și a sporurilor aferente, ale Președintelui, miniștrilor și parlamentarilor.Consideram…

- „A.P.P. cere in mod imperativ Birourilor Permanente ale Senatului și Camerei Deputaților sa anuleze proiectul de lege promovat de U.D.M.R și susținut de intreaga coaliție, plus A.U.R., privitor la majorarea salariilor cu 25% și a sporurilor aferente, ale Președintelui, miniștrilor și parlamentarilor.Consideram…

- Comisia speciala comuna a Camerei Deputatilor si Senatului pentru examinarea initiativelor legislative din domeniul justitiei continua, luni, dezbaterile, dupa ce saptamana trecuta a finalizat proiectul referitor la Consiliul Superior al Magistraturii. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Comisia speciala din Parlament, care trebuie sa dezbata proiectele legilor Justiției, și-a inceput, luni, activitatea, cu o amanare. Potrivit presedintelui comisiei, amanarea s-a decis pentru acordarea unei perioade de timp mai indelungate, pentru ca parlamentarii sa poata studia numarul mare de amendamente…

- Marama este o componenta de baza a costumului popular de sarbatoare din zona musceleana. Miercuri, 7 septembrie, la Vila Golescu din Campulung, Consiliul Județean Argeș prin Centrul Județean de Cultura și Arte Argeș in parteneriat cu Fundația Pro Patrimonio a organizat un eveniment dedicat maramei de…

- Parlamentul a votat, joi, componența Comisiei speciale pentru legile justiției. Legile justiției ar urma sa fie dezbatute și votate in maxim o luna de zile in cadrul unei comisii speciale care va fi condusa de liberalul Gabriel Andronache. Parlamentul a aprobat, joi, in sedinta comuna, constituirea…

- Parlamentul s-a intrunit, joi, in sedinta comuna, ca sa aprobe constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputatilor si Senatului pentru examinarea initiativelor legislative din domeniul justitiei.

- Parlamentul se va intruni, joi, in sedinta comuna, ca sa aprobe constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputatilor si Senatului pentru examinarea initiativelor legislative din domeniul justitiei, au decis Birourile permanente reunite, informeaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi…