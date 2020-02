Producatorul hollywoodian Harvey Weinstein a fost declarat luni vinovat de agresiune sexuala si viol in procesul in care este judecat la New York, dar nu a fost gasit vinovat pentru acuzatii mai grave care i-ar fi putut aduce o condamnare la inchisoarea pe viata.Este un verdict mai band, dar care reprezinta totusi o victorie pentru miscarea #MeToo, potrivit AFP.Recunoscut vinovat de agresiune sexuala si de viol, Harvey Weinstein, in varsta de 67 de ani, este pasibil de maximum 25 de ani de inchisoare, dar nu risca condamnarea pe viata, avand in vedere ca membrii completului de judecata nu au retinut…