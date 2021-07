Fostul producator american de cinema Harvey Weinstein a pledat nevinovat miercuri in fata unui tribunal din Los Angeles de cele 11 acuzatii de agresiune sexuala si viol asupra cinci femei din California, noteaza AFP. "Declaratia de nevinovatie este inregistrata", a afirmat judecatorul Sergio Tapia dupa ce un avocat a vorbit in numele lui Harvey Weinstein, prezent in sala de audiere intr-un scaun cu rotile si imbracat intr-o salopeta maro. Foto: (c) Lucas Jackson/REUTERS Harvey Weinstein - a carui prabusire este vazuta ca o victorie majora pentru miscarea #MeToo - ispaseste din 2020 o pedeapsa…