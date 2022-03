Stiri pe aceeasi tema

- Rușii nu reușesc sa inainteze catre Kiev. Luptele continua, potrivit datelor centralizate miercuri seara de Ministerul britanic al Apararii. Forțele trimise de Moscova continua sa bombardeze cu ferocitate Harkov, Cernihiv, Sumy și Mariupol.

- Fortele ruse se pregatesc sa bombardeze orasul Odesa, a declarat duminica presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski - transmit Reuters si AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- Maternitatea din Odesa a fost ”mutata” la subsol de medici și asistente dupa ce au aparut informații conform carora un asalt iminent va avea loc in oraș. Rușii ar urma sa debarce in portul din Odesa. #Odessa , maternity hospital bomb shelter pic.twitter.com/M0jniDAzax — NEXTA (@nexta_tv) March 5, 2022…

- FOTO| Negocieri pentru pace? Rușii trimit un avion cu personal diplomatic spre SUA, deși America a interzis intrarea aeronavelor rusești in spațiul lor aerian Negocieri pentru pace? Rușii trimit un avion cu personal diplomatic spre SUA, deși America a interzis intrarea aeronavelor rusești in spațiul…

- Armata rusa face apel la civilii ucrainieni sa plece din orașele aflate sub asediu. Rușii le cer ucrainielor sa fuga, ca sa iși salveze viețile. „Facem un apel la populația civila din Mariupol, Harkov, Odesa, Kiev și Severodonețk Cetațeni, daca aveți tehnica militara in zona dvs. de locuit – parasiți…

- Rusia urmareste sa ocupe Kievul si sa il ucida pe presedintele Volodimir Zelenski, a declarat vineri consilierul prezidential ucrainean Mihailo Podoliak, in contextul asaltului la care fortele ruse supun capitala Kiev, relateaza Reuters.

- Armata ucraineana anunța ca a doborat un elicopter și cinci avioane rusești in regiunea Luhansk Armata ucraineana anunța ca a doborat un elicopter și cinci avioane rusești in regiunea Luhansk Armata ucraineana anunța, joi dimineața, ca a doborat cinci avioane rusești și un elicopter in regiunea Luhansk,…

- Zilele acestea pe buzele tuturor se afla acel cuvant de care fuge toata lumea – razboi. Așteptata confruntare dintre Rusia și Ucraina e peste tot discutata, iar motive de ingrijorare sunt fara doar și poate. Ca și exemplu, raza de acțiune a rachetelor Kh-47M2 Kinzhal ce tocmai au fost deplasate ieri…