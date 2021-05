Stiri pe aceeasi tema

- Gradinițele și școlile se redeschid in 5 mai, dupa vacanța de Paște. Maine incep cursurile copiii de gradinița și elevii care nu susțin examene naționale. Elevii din ani terminali se vor intoarce la școala in 10 mai. In funcție de incidența cazurilor de COVID din fiecare localitate, școlile vor funcționa…

- Sakura la Cluj Napoca. Este spectacol de culoare in orașul transilvan acolo unde o suta de cireși japonezi au inflorit acolo pentru prima data. Cireșii au fost aduși la Cluj Napoca in 2018 grație prof. Rodica Frențiu, directorul Departamentului de limbi asiatice al Universitații “Babeș-Bolyai”. Donația…

- Pentru elevii din clasele terminale de gimanziu (clasa a VIII-a) și liceu (clasele a XII-a și a XIII-a), structura nului școlar nu se schimba. Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu a anunțat în urma cu ceva timp, ca ei nu vor beneficia de o luna de vacanța,…

- CFR Calatori introduce in circulatie trenuri de naveta care sa transporte elevii spre si dinspre localitatile cu scoli, in contextul redeschiderii unitatilor de invatamant, in semestrul al doilea al acestui an scolar. In județul Salaj se introduc urmatoarele trenuri: R 4061 Marghita – Jibou, R 4062…

- Unitațile de invațamant din Cluj-Napoca incep cursurile in scenariul 3, pentru ca rata de infectare este de peste 3 cazuri de COVID-19 la mia de locuitori.79 CLUJ-NAPOCA Casa Corpului Didactic Cluj Scenariul 380 CLUJ-NAPOCA Centrul Judetean De Resurse Si De Asistenta Educationala Cluj Scenariul 381…

- Elevii din municipiul Iasi vor relua, de luni, cursurile in scenariul galben, a declarat, astazi, intr-o conferinta de presa, primarul Mihai Chirica. Potrivit acestuia, aproximativ 31 de mii 200 de elevi, dintre care 9.100 de prescolari vor avea prezenta fizica in unitatile de invatamant, urmand ca…

- Mai mult de jumatate dintre scolile din Dambovita se vor redeschide, luni, in scenariul verde, anuta ISJ Dambovita. Elevii din 284 dintre cele 504 unitati de invatamant din judet vor merge face cursuri fata in fata.