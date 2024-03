Harta șpăgii în spitale: cine sabotează rezultatele? Ministerul Sanatații a facut un pas timid catre transparența, publicand datele privind reclamațiile de șpaga ceruta de personalul medical in fiecare spital din țara pentru luna februarie. Aceasta mișcare vine in urma unei presiuni publice și mediatizarii intense, iar Dragoș Vana, fondatorul platformei Graphs.ro, care monitoriza fenomenul, a confirmat aceasta schimbare pe pagina sa de Facebook. Harta șpagii in spitale are șanse de a fi continuata, deși ministrul sanatații reformuleaza intrebarile-cheie. „Vești interesante, prieteni. Ori a funcționat presiunea publica și mediatizarea, ori nu știu… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

