- Românii se afla la coada clasamentului european în privinta banilor primiti pe ora de munca. Potrivit unui raport Eurostat dat ieri publicitatii, doar bulgarii primesc mai putin decât noi pentru o ora muncita.

- Salariile angajatilor din Bucuresti – cel mai bine platiti din toata tara – au ajuns la 3.116 de lei net in 2017. ♦ Cele mai mici salarii sunt in Teleorman, unde angajatii au castigat, in medie, cate 1.780 de lei ...

- Toti angajatii din Ministerul Afacerilor Interne (MAI) vor primi joi norma de hrana cuvenita pentru luna aprilie, in valoare de aproximativ 960 de lei pentru politisti si militari si 750 de lei pentru personal contractual, la care se adauga si cota pe aceasta luna din norma de echipament, de aproximativ…

- Grecia ocupa un nou loc fruntas trist, inregistrand o scadere cu 19,1% a salariilor in perioada 2010-2017, conform raportului Institutului European al Sindicatelor. Grecia se afla astfel pe primul loc in randul tarilor in care s-au inregistrat scaderi de salarii. Valoarea reala a salariilor, daca se…

- Cele mai mici salarii sunt în Teleorman, unde angajatii au câstigat, în medie, câte 1.780 de lei net în 2017. Salariul mediu pe economie s-a apropiat anul trecut de 2.400 de lei net pe luna, însa în peste jumatate dintre judetele României salariile…

- Pana sa faca mall, Gadola și partenerii pornesc un ansamblu imobiliar in Buna Ziua Un proiect cu mai multe blocuri va fi construit pe strada Buna Ziua. De investiție se ocupa Raul Gadola, fiul cel mare al omului de afaceri Ștefan Gadola. Societatea Adalgo Mirus și-a autorizat în luna decembrie…

- Circa 1000 de salariati ai ArcelorMittal Galati s-au adunat din nou pentru a protesta fata de oferta de marire a salariilor avansata de administratia Combinatului in cadrul negocierilor Contractului Colectiv de Munca aflate in plina desfasurare. Oamenii au inceput protestele de l inceputul anului, dar…