- In Romania, conectarea electronica dintre administrațiile locale și cetațeni este redusa, comparativ cu alte state din Uniunea Europeana. Se estimeaza ca pana la 20% dintre primariile din țara sunt digitalizate.

- In Romania s-a inregistrat cea mai ridicata rata a mortalitatii cauzata de accidentele rutiere din Uniunea Europeana, cu 96 de decese la un milion de locuitori, a informat joi Comisia Europeana, care estimeaza ca 22.800 de persoane au murit intr-un accident rutier anul trecut pe drumurile din UE,…

- Consumul, care sta la baza creșterii economice a Romaniei, s-a prabușit. Am avut a doua mare scadere a vanzarilor amanuntul din UE, in aprilie Volumul comertului cu amanuntul in UE a inregistrat o scadere semnificativa de 11,1% in luna aprilie 2020 comparativ cu luna martie, in timp ce in zona euro…

- Multe unitați de producție din Romania și-au incetat operațiunile la scurt timp dupa izbucnirea epidemiei de Covid-19, pentru a proteja angajații impotriva raspandirii virusului. Cu toate acestea, lunile martie și mai sunt doua dintre cele mai importante luni din an pentru producție, impulsionate de…

- PSD a depus miercuri, in plenul Camerei Deputatilor, o motiune simpla impotriva ministrului de Finante, Florin Citu. „Va inaintam motiunea simpla intitulata «Virusul Citu a infectat economia nationala», initiata de deputatii grupului parlamentar al PSD. Stimati colegi, in orice alta tara europeana un…

- Preturile produselor care ies pe portile fabricilor au inregistrat, in luna martie 2020, comparativ cu luna februarie 2020, o scadere de 1,4% in Uniunea Europeana (UE) si un declin de 1,5% in zona euro, arata datele publicate, marti, de Eurostat.Statele membre unde preturile productiei industriale…