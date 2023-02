Harta mondială a inflației Ne-au crescut prețurile cu 16% într-un an! Alții au și 200% Viața din Romania a fost data peste cap de inflația care a ajuns și la 16%. Anul acesta va fi o rata mai scazuta, de 8%, dar și așa e mult. Sunt insa state in lume care cunosc creșteri de prețuri anuale in jur de 200% sau chiar mai mult. Rata inflației in Romania ne da inca mari batai de cap, chiar daca exista o tendința de scadere pana la o cifra. Majoritatea estimarilor (analiști de banci, Comisia de Prognoza) dau o rata anuala de inflație de 8% in decembrie 2023. Asta inseamna ca prețurile cresc in medie, in 2023 cu 8%, nicidecum nu scad cum am putea avea impresia daca observam ca rata inflației… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

