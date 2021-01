Harta epidemiei de coronavirus în România: Ce județe se află în scenariul roșu Doar trei județe din Romania se afla in scenariul roșu de risc epidemiologic. Este vorba despre Timiș, Ilfov și Cluj, acolo unde incidența cazurilor de imbolnaviri este de peste trei la mia de locuitori. In Timiș, Cluj și Ilfov incidența cazurilor de imbolnaviri este mai mare de trei la mie. In Timis incidența infectarilor este de 3,75 cazuri la mia de locuitori, in scadere fata de ziua precedenta, cand incidenta a fost de 3,93. In Ilfov este de 3,07, in scadere mare fata de ziua precedenta (3,12), iar in Cluj este de 3,13, in scadere fata de ziua precedenta (3,31). Pentru a treia zi la rand in… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Capitala este pentru a treia zi consecutiv in scenariul galben, cu o rata de infectare de 2,52 cazuri la mia de locuitori. Municipiul Bucuresti ramane pentru a treia zi in zona galbena in ceea ce priveste rata de infectare cu noul coronavirus, cumulata la 14 zile, dupa ce vineri a inregistrat 2,52 cazuri…

- București și județe Ilfov și Timiș sunt singurele din Romania care in continuare sunt plasate in zona roșie de risc epidemiologic. Capitala, cu o rata de infectare de 3,41 și județele Ilfov – 4,28 și Timiș – 3,04, sunt singurele care au ramas in zona roșie a zonelor cu o incidența a cazurilor de coronavirus…

- Polițiștii de la Investigarea Criminalitații Economice au descins dis-de-dimineața la mai multe adrese din Capitala și din alte 13 județe."Pun in aplicare 144 de mandate de perchezitii domiciliare intr-un dosar penal de evaziune fiscala si inselaciune. Acțiunile se desfașoara sub coordonarea Parchetului…

- Aproape 150 de perchezitii au loc luni dimineata in Bucuresti si in 13 judete, intr-un dosar de evaziune fiscala, vizat fiind administratorul a sase societati comerciale. ”In aceasta dimineata, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Mures, cu sprijinul D.G.A., pun in aplicare…

- Polițiștii fac luni 144 de percheziții în București și în 13 județe, într-un dosar de evaziune fiscala și înșelaciune. Surse judiciare au declarat pentru HotNews.ro ca este vizat și fostul deputat PSD Octavian Goga, condamnat la la închisoare cu suspendare pentru refuz…

- In aceasta dimineata, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Mures, cu sprijinul D.G.A., pun in aplicare 144 de mandate de perchezitie domiciliara, intr un dosar penal de evaziune fiscala si inselaciune.Actiunile se desfasoara sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul…

- Percheziții de amploare in aceasta dimineața in șapte județe din țara, printre care și Bistrița Nasaud, și capitala. Administratorul a șase firme ar fi luat credite ilegal. Oamenii legii descind in aceasta dimineața la 144 de domicilii aflate pe raza a șapte județe și capitala. Acțiunile din dosarul…

- Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Mureș, cu sprijinul D.G.A., pun in aplicare luni dimineața 144 de mandate de percheziție domiciliara, intr-un dosar penal de evaziune fiscala și inșelaciune. Acțiunile se desfașoara sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul…