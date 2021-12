Harta copiilor care au părinți plecați în străinătate. Sunt peste 75.800 în toată țara Aproape 76.000 de copii din Romania au cel puțin un parinte plecat la munca in strainatate, potrivit datelor oficiale care includ doar minorii din evidenta serviciilor publice de asistenta sociala, anunța organizația Salvați Copiii. Cei mai mulți traiesc in regiunea Moldovei, dar mii de astfel de cazuri sunt inregistrate și in județele Maramureș, Prahova și Constanța.Suceava este județul cu cei mai mulți copii cu parinți plecați in afara țarii. 7.216 copii de aici aveau, in luna iunie, unul sau ambii parinți la munca in strainatate, iar ei sunt acum in grija rudelor sau a parintelui ramas in țara.Alți… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit Grupului de Comunicare Strategica (GCS), tanarul era nevaccinat desi prezenta comorbiditati.Tot vineri a fost rportat decesul unei fetite in varsta de 13 ani, din Bacau, infectata cu covid, fara boli asociate, dar nevaccinata.In intervalul 14.10.2021 (10:00) – 15.10.2021 (10:00) au fost raportate…

- In ultimele 24 de ore au fost confirmate 2.520 de cazuri noi de coronavirus și 41 de decese ale unor pacienți bolnavi de COVID-19, au anunțat autoritațile vineri. Peste 100 de copii sunt in spital, 5 fiind pe ATI. Pana astazi, 10 septembrie, pe teritoriul Romaniei au fost confirmate 1.115.901 cazuri…

- Au fost raportate 2.520 de cazuri noi și 42 de decese.Pana astazi, 10 septembrie, pe teritoriul Romaniei au fost confirmate 1.115.901 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 1.063.360 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de…

- Pana astazi, 10 septembrie, pe teritoriul Romaniei au fost confirmate 1.115.901 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 1.063.360 de pacienti au fost declarati vindecati. In urma testelor efectuate la nivel national, fata de ultima raportare au fost inregistrate 2.520 de cazuri…

- In cursul dimineții de astazi, 10 septembrie 2021, au mai fost confirmate inca 43 decese, cauzate de COVID-19, astfel incat numarul total al acestora a ajuns 34.914. In intervalul 09.09.2021 (10:00) – 10.09.2021 (10:00) au fost raportate de catre INSP 43 de decese (21 barbați și 22 femei), dintre care…

- Au fost raportate 2.520 de cazuri noi și 42 de decese.Pana astazi, 10 septembrie, pe teritoriul Romaniei au fost confirmate 1.115.901 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 1.063.360 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de…

- Peste 1.500 de noi cazuri de Covid au fost inregistrate in ultimele 24 de ore in Romania, perioada in care au fost raportate și 33 de decese, a anunțat vineri Grupul de Comunicare Strategica (GCS). Potrivit GCS, pana vineri, in Romania au fost confirmate 1.103.198 de cazuri de persoane infectate cu…

- OFICIAL| PESTE 1.500 cazuri noi de COVID-19 și 33 decese, in Romania, in ultimele 24 de ore. 345 de oameni internați la ATI Vineri, 3 septembrie 2021, Grupul de Comunicare Strategica a dat publicitații noul bilanț al pandemiei de COVID-19 in Romania. Pana astazi, 3 septembrie, pe teritoriul Romaniei…