Harta comerțului global, rescrisă. De ce noile rute ocolesc Occidentul Noua tendința pe piața comerțului global arata creșterea puterii chineze in detrimentul dezvoltarii statele occidentale. De la națiunile vestice, la cele in curs de dezvoltare, grabite sa semneze acorduri in condiții avantajoase cu noii jucatori care impun regulile. Un recent raport ONU arata ca statele din Asia Centrala au crescut importurile de bunuri și materie […] The post Harta comerțului global, rescrisa. De ce noile rute ocolesc Occidentul first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Decizia celor doua companii controlate de stat de a abandona indicele de referinta Brent, dominat de Europa, face parte dintr-o reorientare a vanzarilor de petrol ale Rusiei catre Asia, dupa ce Europa a decis sa nu mai foloseasca petrolul rusesc dupa invazia Rusiei in Ucraina, in urma cu mai bine de…

- Pana in 2026, vor fi amplasate astfel de statii pe principalele autostrazi din statele membre. Pana in 2031 ar urma sa fie instalate si stații de alimentare cu hidrogen la fiecare 200 de kilometri. Noile reguli au fost propuse de Comisia Europeana si aprobate apoi de Parlamentul European in acord cu…

- Dupa trei ani de pandemie, speranța de viața a scazut in intreaga Uniune Europeana. A ajuns la 80,1 ani, fața de 81,3 in 2019, conform Eurostat. Romania ramane la coada clasamentului. Noile date privind speranța de viața se suprapun peste o dezbatere in mai multe parți ale Europei, inclusiv in Romania,…

- Tensiunile generate de razboiul declanșat de Rusia in Ucraina au dominat reuniunea G20 de la Delhi, chiar și dupa ce premierul Indiei a cerut miniștrilor de externe sa-și lase deoparte diviziunile, relateaza BBC . Ministrul indian de externe S. Jaishankar a anuntat joi ca reuniunea G20 a ministrilor…

- UE propune introducerea unui PERMIS DE CONDUCERE DIGITAL pentru statele membre: Noile norme pentru realizarea „Viziunii zero” – fara decese pe drumurile din UE pana in 2050 ​Comisia Europeana a prezentat miercuri o serie de propuneri pentru modernizarea normelor privind permisele de conducere, inclusiv…

- Apetitul lui Putin pentru „expansiune nu se va opri la granița ucraineana” daca el caștiga razboiul, au scris experții pe problemele Rusiei, Angela Stent și Fiona Hill, intr-un editorial publicat de revista „Foreign Affairs”. Țarile vecine, intre care Polonia și Finlanda, pot fi amenințate daca Moscova…

- Operațiunea speciala din Ucraina se va incheia inainte de sfarșitul anului, a declarat liderul cecen Ramzan Kadyrov intr-un interviu cu ministrul cecen pentru Politica Naționala, Relații Externe, Presa și Informație, Akhmed Dudayev, publicat pe canalul sau Telegram. „Operațiunea speciala se va termina…

- Occidentul este zguduit de un nou avertisment lansat de Boris Bondarev, un diplomat cu 20 de ani de experiența, care și-a dat demisia de la misiunea diplomatica a Rusiei la ONU, in semn de protest fața de invazia rusa in Ucraina. Diplomatul lucra ca expert in controlul armelor și a ales sa plece in…