- Printul Harry si sotia sa Meghan Markle au adus un omagiu printului Philip, care a incetat din viata vineri, pe site-ul organizatiei lor Archewell, in timp ce speculatiile curg in privinta participarii cuplului la inmormantarea din Marea Britanie, transmite AFP. Pe un fundal intunecat, un singur mesaj…

- Prințul Harry și Meghan Markle locuiesc de 9 luni in reședința lor din Los Angeles, iar poliția a facut tot atatea ”vizite” in aceasta perioada. Oamenii legii au fost chemați de patru ori numai in luna iulie.

- Ducele de Edinburgh, printul Philip, a fost transferat de la spitalul King Edward VII din Londra la o alta unitate medicala. Prințul Filip, in varsta de 99 de ani, iși va continua tratamentul la spitalul londonez „St. Bartholomew”. Ducele sufera de o boala de inima. Palatul de la Buckingham, citat de …

- Printul Harry a obtinut scuze publice si despagubiri substantiale de la editorii suplimentului Mail on Sunday. Ducele de Sussex a dat tabloidul in judecata pentru ca a publicat un articol in care il acuza ca ii ignora pe fostii lui colegi din Marina Regala (Royal Marines) de cand a decis sa se renunte…