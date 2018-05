Fotografiile au fost facute de Alexi Lubomirski in incaperea „The Green Drawing Room” din Castelul Windsor, dupa plimbarea mirilor cu caleasca trasa de cai.



Printul Harry si Meghan Markle, deveniti duci de Sussex, au fost felicitati de aproximativ 100.000 de oameni care s-au adunat pe strazile orasului Windsor, potrivit dailymail.co.uk.



Cuplul a participat la doua receptii organizate in cinstea evenimentului - prima, data dupa-amiaza de regina Elizabeth, unde a cantat Elton John, iar a doua, de printul Charles, unde actorul Idris Elba ar fi jucat rolul de DJ.



Intre…