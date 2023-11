Stiri pe aceeasi tema

- ​Harry Kane este unul dintre cele mai inspirate transferuri ale verii, dar și unul dintre cele mai scumpe. Bayern Munchen a platit in schimbul acestuia suma de 95 de milioane de euro, iar englezul ii rasplatește pe nemți cu varf și indesat.

- Atacantul lui Bayern Munchen, Harry Kane, a sosit in Germania in urma unui transfer record, iar parcursul sau senzațional din prima parte a sezonului și numarul record de reușite au depașit deja așteptarile și l-au transformat instantaneu intr-un favorit al fanilor.Kane s-a alaturat lui Bayern de…

- Harry Kane (30 de ani) a reușit al doilea hattrick consecutiv in Bundesliga, in derbyul caștigat la Dortmund (4-0). In 14 meciuri jucate pentru Bayern, atacantul englez a influențat 24 de goluri. Doar Gerd Muller a mai semnat un hattrick bavarez pe terenul Borussiei, acum 53 de ani! A fost scump transferul…

- Cu 14 reușite in primele 8 etape, Serhou Guirassy (27 de ani, Stuttgart) il ține la o distanța apreciabila pe Harry Kane (30 de ani), 9 goluri in primele 8 runde, record la Bayern. Atacantul din Guinea s-a accidentat insa in meciul de la Berlin, cu Union, și va lipsi sigur doua etape. Harry Kane e pe…

- Atacantul naționalei Angliei, Harry Kane, nu se gandește ce va face dupa fotbal, deși are 30 de ani: „Sper la inca opt sau noua ani la cel mai inalt nivel, așa ca nu aș putea sa va spun ce voi face. In acest moment, vreau doar sa continui sa joc”. Harry Kane a implinit 30 de ani la finele lui iulie,…

- Atacantul lui Stuttgart, Serhou Guirassy (27 de ani), are 10 goluri reușite și un assist in cinci etape jucate in Bundesliga, depașindu-i pe Harry Kane și Eling Haaland. Jucatorul nascut in Franța, dar care a optat pentru naționala Guineei, a contribuit la 11 din cele 17 goluri ale lui VfB! VfB Stuttgart…

- La 18 ani, francezul Mathys Tel i-a oferit lui Bayern Munchen victoria cu Manchester United (4-3), primul sau gol in Liga Campionilor. Are 3 goluri și un assist in acest sezon in numai 57 de minute de Bundesliga și Champions! De cand a venit la Munchen, Harry Kane are cinci goluri și doua assisturi…

- Capitanul Angliei, Harry Kane, a marcat de doua ori la debutul sau pe teren propriu, in Bundesliga, pentru Bayern Munchen, care a invins pe FC Augsburg cu 3-1, in etapa a doua.Kane a devenit primul jucator englez care a marcat in primele doua meciuri din Bundesliga, cand a transformat un penalty,…