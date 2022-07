Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu a izbucnit, in aceasta dupa amiaza, la un depozit al fabricii de lapte din satul Sanpaul, din comuna harghiteana Martinis. Incendiul se manifesta pe o suprafata de aproximativ 80 mp, in spatiul respectiv aflandu-se depozitate materiale plastice, ambalaje si flacoane, informeaza ISU Harghita.…

- Un incendiu de vegetație uscata a izbucnit, cu puțin timp in urma, intre localitațile Sarmaș și Ditrau, din județul Harghita. La locul evenimentului s-a deplasat un echipaj de pompieri din cadrul Garzii de Intervenție nr. 2 Toplița și voluntari de la SVSU Sarmaș. Ard cca 3 ha pașune impadurita, cu pericol…

- UPDATE ora 15,00 A fost intrerupta alimentarea conductei de gaz. Nu au fost inregistrate alte probleme. ******** Sunt scapari de gaze, anunța ISU Harghita, care a trimis la fața locului un echipaj de pompieri cu o autospeciala de intervenție, pentru asigurarea zonei. A fost anunțat și distribuitorul…

- Centrul INFOTRAFIC din cadrul Inspectoratului General al Poliției Romane informeaza ca luni dupa-amiaza pe DN 13A, in zona localitații Lupeni, județul Harghita, s-a produs un accident rutier. Un motociclist a decedat, iar o alta persoana a fost ranita dupa ce au cazut cu motocicleta intr-o rapa. Precizarile…

- Un grav accident s-a produs luni dupa-amiaza, pe DN 13A in județul Harghita. Din primele date, un motociclist a decedat iar o alta persoana a fost ranita dupa ce au cazut cu motocicleta intr-o rapa. Potrivit Centrului INFOTRAFIC din cadrul Inspectoratului General al Poliției Romane informeaza ca pe…

- Potrivit ISU Harghita este vorba despre o motocicleta, cazuta intr-o rapa, pe care se aflau 2 persoane. La fața locului s-au deplasat un Echipaj SMURD de la Odorheiu Secuiesc, SVSU Corund, doua Echipaje ale SAJ Corund și Odorheiu Secuiesc. Potrivit ultimelor informații din nefericire, una dintre persoane…

- Doar 42 de cabinete ale medicilor de familie din judetul Harghita, dintr-un total de 128, se afla in contract cu Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate (CJAS) Harghita, pentru administrarea vaccinului anti-COVID, iar acoperirea teritoriala a acestor cabinete la nivelul judetului nu este adecvata. Directorul…

- Autoritațile din Harghita au emis, azi, mai multe alerte privind apariția unor urși in zonele locuite. Potrivit unui comunicat al ISU Harghita, o astfel de avertizare a fost transmisa, in jurul pranzului, in orașul –stațiune Borsec, unde a fost semnalata prezența unei ursoaice cu pui. De asemena, alerte…