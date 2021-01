Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta a impus restrictii in cinci localitati, singurele din Harghita unde incidenta cazurilor depaseste 3 la o mie de locuitori, judetul ajungand, potrivit ultimei raportari, la o rata de infectare de 1,27 la mie, cea mai mica din tara. Potrivit unei hotarari…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Brașov a adoptat Hotararea nr. 52/25.11.2020, care prevede urmatoarele: „Pentru a se evita generarea de aglomerații se recomanda ca activitațile prilejuite de aprinderea iluminatului ornamental cu ocazia sarbatorilor de iarna sa se realizeze fara public,…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) Brașov a adoptat Hotararea nr. 48/17.11.2020, prin care a emis un nou set de recomandari adresate centrelor comerciale și salilor de fitness. Potrivit Hotararii, CJSU Brasov recomanda centrelor comerciale sa organizeze fluxul de intrare-iesire pe…

- Scandal de proporții, vineri, la Primaria din Marașești, județul Vrancea, unde o echipa a DSP și a Poliției a fost data afara de edil. Atat primarul, cat și viceprimarul, dar și secretara au fost prinși fara masca de protecție, scrie Jurnal de Vrancea. Edilul Valerica Chitic a spus pentru Agerpres ca…

- Informare de presa privind ședința Comitetului Județean pentru Situații de Urgența Prahova din 23 octombrie 2020 Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Prahova s-a intrunit astazi, 23 octombrie 2020, in ședința extraordinara, organizata in sistem audioconferința, pentru a supune dezbaterii și…

- Toate unitatile scolare din municipiul Odorheiu Secuiesc si comunele Madaras si Bradesti, precum si sapte din Miercurea Ciuc isi vor muta activitatea in sistem online, a decis joi, in sedinta extraordinara, Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Harghita, in urma propunerilor venite de la…

- Primarul orașului Braila, Marian Dragomir, este impotriva masurii privind purtarea obligatorie a maștii in toate spațiile publice din municipiu. El susține ca masca trebuie sa fie purtata doar in spațiile aglomerate și critica decizia Comitetului Județean pentru Situații de Urgența.Citește…