Stiri pe aceeasi tema

- Ursul care a trebuit indepartat de mai multe ori de catre jandarmi si politisti de la marginea municipiului Gheorgheni a fost in cele din urma tranchilizat si eliberat in padure, miercuri, cat mai departe de zonele locuite. Comisarul sef al Garzii de Mediu Harghita, Balla Izabella, a declarat,…

- Un urs de talie mica a fost indepartat de trei ori in afara municipiului Gheorgheni, in noaptea de marti spre miercuri, de jandarmi si politisti, a informat Biroul de Presa al Inspectoratului de Jandarmi Judetean (IJJ) Harghita. Potrivit sursei citate, primul apel a fost facut la ora 21,10, un barbat…

- Jandarmii harghiteni au intervenit, marti dimineata, pentru indepartarea unui urs care se hranea din tomberoane in orașul Gheorgheni. Animalul salbatic se afla in apropierea zonei industriale a municipiului, iar operatiunea a durat o ora. “La ora 05:52, un barbat a anuntat prezenta unui urs in apropierea…

- Un barbat a fost fugarit marți de un urs cateva minute pe partia Cocoșul din Predeal. Omul care a surprins imaginile este instructor de schi și a incercat sa țina animalul salbatic departe de ceilalți schiori, potrivit Digi24 . Imaginile surpinse arata cum animalul a ieșit din padure și a patruns pe…

- In aceasta dimineața, in jurul orei 05:50, a fost semnalata prezența unui urs de talie mica la periferia municipiului Gheorgheni. La fața locului a fost trimis un echipaj de ordine publica. Ursul era prezent in acea zona și se hranea din tomberoanele in care se pare ca se aflau și resturi de mancare.…

- Ancheta Politiei in cazul ursuletilor scosi din barlogul lor dintr-o padure din județul Harghita de patru muncitori forestieri continua, in zona in care s-a intamplat incidentul. Nu au fost gasiți nici puii de urs, nici ursoaica, noteaza Agerpres . „Nu au fost gasiti ursuletii, cercetarile continua,…

- Ursul care, in urma cu o saptamana, a alergat un turist pe partia de schi Clabucet a fost eliberat intr-o zona impadurita din Bihor, anunta Regia Publica Locala a Padurilor Brasov. Animalul a fost relocat pe un fond cinegetic unde sa aiba destul spatiu pentru a nu interactiona cu oamenii. „Ursul…

- Mai multe lebede moarte au fost descoperite in Șantierul Naval Constanța. Ziarul Replica a informat ca a pus la dispoziția Garzii de Mediu pozele cu pasarile moarte, iar instituția a anunțat ca va demara o ancheta.”Vom efectua un control in Șantierul Naval Constanța, impreuna cu reprezentanții Apelor…