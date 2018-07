Stiri pe aceeasi tema

- Ursoaica despre care se banuieste ca a atacat doi barbati la Baile Tusnad, in ultimele saptamani, va fi relocata in sanctuarul de la Zarnesti, masura impunandu-se dupa ce, miercuri seara, doi dintre...

- Victima a ajuns astazi la spital dupa ce a fost atacat de un urs, la Baile Tușnad. Președintele Consiliului Județean Harghita, Borboly Csaba, care a anuntat incindentul, sustine ca viața oamenilor din Baile Tușnad este pusa in pericol. Președintele Consiliului Județean Harghita, Borboly Csaba, a scris…

- Un barbat a fost atacat de o ursoaica, la Baile Tușnad, in timp ce iși plimba cainele. Animalul avea trei pui și s-a simțit amenințat. Joi, barbatul a povestit cum animalul i-a sfasiat tricoul si l-a zgariat pe piept. Potrivit unui comunicat de presa trimis, joi, de Consiliul Judetean (CJ) Harghita,…

- Un barbat este internat in spital dupa ce a fost atacat de o ursoaica insoțita de trei pui, in timp ce se plimba cu cainele in zona garii CFR, situata intr-o zona centrala a orașului Baile Tușnad. Joi, barbatul a povestit cum animalul i-a sfașiat tricoul și l-a zgariat pe piept, scrie Mediafax.Potrivit…

- Atacul ursului s-a produs chiar in centrul orașului, luni seara și a fost facut public pe Facebook de președintele Consiliului Județean Harghita, președintele Consiliului județean Harghita. "Luni seara am scos cainele la plimbare pe drumul care duce de la gara la strada principala, cand a…

- O ursoaica a ramas captiva in interiorul unui tomberon, in Baile Tușnad. Ursoaica a fost eliberata de jandarmii harghiteni cu ajutorul unui localnic și s-a intors la puii care o așteptau in padure. Operațiunea fost posibila cu ajutorul mașinii de teren a localnicului care a sunat la 112. O ursoaica…

- Potrivit sursei citate, evenimentul a fost sesizat in jurul orei 03,00 prin apel la numarul 112."In jurul orei 03,00, un barbat a sunat prin intermediul SNUAU 112 pentru a anunta ca in apropierea garii din statiunea Baile Tusnad, intr-unul dintre containerele de gunoi este captiva o ursoaica.…

- O ursoaica ramasa captiva intr-un container de gunoi aflat in apropierea garii din statiunea Baile Tusnad a fost eliberata cu ajutorul jandarmilor, a informat duminica, purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean de Jandarmi (IJJ) Harghita, Gheorghe Suciu. Potrivit sursei citate, evenimentul a…