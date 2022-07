Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE ORA 17.13 Turistii care se aflau sambata in Salina Praid au iesit la suprafata in siguranta, dupa ce accesul in subteran a fost oprit din cauza unei infiltratii in galeria de coasta.Directorul Salinei Praid, Seprodi Zoltan, a declarat, pentru AGERPRES, ca exista o infiltratie mai abundenta cu…

- CFR Cluj a anunțat, marți, transferul fundașului central de origine ivoriana, Niakate Abdoulaye (22 de ani). Fotbalistul a venit din postura de jucator liber de contract, dupa ce s-a desparțit de FC San Pedro, echipa care s-a calsat pe locul al treilea in campionatul din Coasta de Fildeș. „Bine ai venit,…

- Aproximativ zece mii de persoane au vizitat Salina Praid in minivacanta de Rusaliile Catolice, numarul turistilor interesati de acest obiectiv fiind in crestere fata de anul 2021. Directorul Salinei Praid, Seprodi Zoltan, a declarat ca, de la inceputul anului, 150.000 de persoane au vizitat Salina Praid,…

- Numarul societatilor comerciale si al persoanelor fizice autorizate (PFA) intrate in insolventa a crescut cu 8,12% in primele patru luni din 2022, comparativ cu perioada similara a anului trecut, fiind inregistrate 2.171 de insolvente, conform datelor publicate pe site-ul Oficiului National al Registrului…