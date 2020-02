Stiri pe aceeasi tema

- Vantul puternic de ieri a doborat mai mulți copaci pe traseele din țara, iar 39 de localitați au ramas fara curent. Angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgența au intervenit cu lucrari de derfișare, iar furnizorii de energie electrica lucreaza pentru a soluționa problema.

- INTERVENTII… Noapte grea pentru pompierii vasluieni. Codul protocaliu de vant puternic a impus interventia prompta a acestora in mai multe zone din judet unde au fost probleme cu acoperisurile blocurilor si copaci ce puneau in pericol viata locuitorilor. Astfel, pompierii militari din cadrul Inspectoratului…

- Trei autospeciale de pompieri au intervenit, in noaptea de miercuri spre joi, pentru stingerea unui incendiu izbucnit pe circa 2.000 de metri patrati de teren cu vegetatie uscata, reusindu-se evitarea extinderii focului in zona Cramei Murfatlar, scrie Agerpres. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii…

- Probleme mari in Timiș, in ceea ce privește alimentarea cu energie electrica. Mai multe localitați, in special din partea de vest a județului, au ramas fara electricitate. Problemele, spun cei de la Enel Distribuție Banat, vor persista in unele localitați chiar și pana la miezul nopții. Localitatea…

- Localitatile Tulghes, Recea, Hagota si Corbu au ramas, miercuri dupa-amiaza, partial fara curent electric din cauza vantului puternic si a ninsorii, care au afectat mai multe posturi de transformare. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Harghita, au fost avariate 32 de posturi…

- Acoperisul unei case parasite a fost smuls de vant si a ajuns pe carosabil, in noaptea de miercuri spre joi, un copac a cazut pe DN 1, iar mai multe locuinte au ramas fara curent din cauza vantului puternic, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Prahova. Pompierii si…

- Un numar de 32 de acoperisuri au fost afectate de vantul puternic si 13 autoturisme au fost avariate de resturile de tabla sau de crengile care au cazut peste ele in municipiul Hunedoara, pe parcursul zilei de miercuri, arata ultimele ale Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU). "Din cauza…