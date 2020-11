Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Harghita a decis, marti, ca purtarea mastii de protectie sa fie obligatorie in spatiile publice deschise din toate localitatile judetului.



"Avand in vedere faptul ca rata de incidenta cumulata a cazurilor din ultimele 14 zile din judetul Harghita depaseste 1,5/1.000 de locuitori, incepand cu data de 3 noiembrie 2020, ora 23,00, este obligatorie purtarea mastii de protectie, astfel incat sa acopere nasul si gura, pentru toate persoanele care au implinit varsta de 5 ani, in toate spatiile publice deschise din toate localitatile judetului.…