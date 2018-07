Premierul Ungariei, Viktor Orban, va sustine si in acest an o prelegere la Universitatea de Vara de la Baile Tusnad, care va avea loc saptamana viitoare, prezenta sa fiind confirmata intr-un comunicat de presa de organizatorii manifestarii. Potrivit sursei citate, Viktor Orban va tine o prezentare comuna cu presedintele Consiliului National Maghiar din Transilvania (CNMT), europarlamentarul Tokes Laszlo. "Organizatorii seriei de evenimente incearca si in anul acesta sa abordeze fara exceptie acele teme de actualitate ale vietii politice si publice, care prezinta interes pentru maghiarii din Transilvania.…