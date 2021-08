Stiri pe aceeasi tema

- Opt apeluri care semnalau prezenta unor ursi in mai multe localitati din judetul Harghita au fost primite la sfarsitul saptamanii trecute, iar un animal a fost indepartat de jandarmi de langa un camping, potriviit news.ro.Potrivit unui comunicat al Jandarmeriei Harghita, de vineri si pana luni au…

- Un numar de 26 de apeluri care semnalau prezenta ursilor in localitati au fost primite, de vineri pana marti, la numarul de urgenta 112, jandarmii si politistii intervenind pentru indepartarea animalelor inspre zonele impadurite. Potrivit Biroului de Presa al Inspectoratului Judetean de…

- Jandarmii si politistii harghiteni au intervenit de 12 ori, de vineri pana luni, pentru alungarea ursilor din zonele locuite, intr-unul din cazuri o ursoiaca cu pui intrand in bucataria unui hotel din Baile Tusnad. Biroul de Presa al Inspectoratului Judetean de Jandarmi (IJJ) Harghita a informat ca…

- Jandarmii si politistii harghiteni au fost solicitati, de vineri pana luni, sa intervina de 14 ori pentru indepartarea unor ursi a caror prezenta a fost semnalata in localitatile Baile Tusnad, Izvoru Muresului, Balan si Borzont. Biroul de Presa al Inspectoratului Judetean de Jandarmi (IJJ) Harghita…

- Jandarmii harghiteni au fost sesizati, in ultimele 24 de ore, sa intervina de cinci ori pentru alungarea ursilor din statiunea Baile Tusnad, in toate cazurile animalele fiind indepartate inspre padure. Jandarmii fac apel la turisti si localnici sa nu mai vina la locurile semnalate in mesajele RO-ALERT,…

- Jandarmii harghiteni au fost solicitati, in cursul noptii de miercuri spre joi, sa intervina pentru indepartarea mai multor ursi din Baile Tusnad, prezenta acestora fiind semnalata intr-o pensiune, un magazin, dar si pe strazile din statiune. Potrivit Biroului de Presa al Inspectoratului…

- Jandarmii harghiteni au intervenit de cinci ori, in ultimele 24 ore, pentru indepartarea unor ursi din orasele Toplita si Baile Tusnad, prezenta unui animal fiind semnalata chiar intr-un restaurant. Potrivit Biroului de Presa al Inspectoratului Judetean de Jandarmi (IJJ) Harghita, a fost vorba de…

- Jandarmii din Harghita au avut un program plin la sfarșitul saptamanii. Aceștia au intervenit de cinci ori pentru indepartarea urșilor din orașele Toplița și Baile Tușnad. Prezența animalelor a fost semnalata la numarul de urgențe 112 de catre cetațeni. Jandarmii au intervenit pentru indepartarea urșilor…