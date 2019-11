Stiri pe aceeasi tema

- Circulatia pe DN 12A, intre localitatile Frumoasa si Lunca de Sus, este ingreunata din cauza carosabilului acoperit cu zapada, drumarii intervenind pentru deszapezire, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Harghita.Potrivit sursei citate, se actioneaza cu trei utilaje de la baza…

- ISU Vaslui intervine cu o autospeciala pentru descarcerare și o ambulanța tip B2 (EPA), pe DE 581, la aproximativ 5 kilometri de Crasna, in zona 7 Case, la un accident rutier in care este implicat un autovehicul de mare tonaj. O persoana a fost ranita. Un autocamion incarcat cu nisip s-a rasturnat pe…

- ISU Vaslui intervine cu o autospeciala pentru descarcerare și o ambulanța tip B2 (EPA), pe DE 581, la aproximativ 5 kilometri de Crasna, in zona 7 Case, la un accident rutier in care este implicat un autovehicul de mare tonaj. O persoana a fost ranita. Un autocamion incarcat cu nisip s-a rasturnat pe…

- Circulatia pe DN 13A, intre Praid si Sovata, este restrictionata duminica dimineata dupa ce ursul ranit sambata seara intr-un accident s-a tarat pe carosabil, a informat Sectia de Drumuri Nationale (SDN) Miercurea Ciuc. Foto: (c) DRDP Brasov La fata locului se afla echipaje de politie care dirijeaza…

- Medicii de la Serviciul de Ambulanta Judetean Teleorman au declarat decesul unui muncitor care a fost prins sub un mal de pamant, joi, in localitatea Lunca. Barbatul de 41 de ani nu mai prezenta semne vitale in momentul in care a fost gasit de pompieri. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU)…

- Jandarmeria a fost chemata in noaptea de luni spre marti, pentru indepartarea unei ursoaice cu pui care intrase in curtea unei femei din Baile Tusnad, scrie agerpres.ro. Citeste si Ursii de pe Valea Prahovei au ramas in "pana prostului". Imagini incredibile dintr-o benzinarie din Azuga VIDEO…

- Potrivit Inspectoratului Judetean de Jandarmi (IJJ) Harghita, femeia a sunat la 112 si a semnalat faptul ca in curtea sa se afla o ursoaica cu pui. La fata locului a fost trimis imediat un echipaj de jandarmerie, insa animalele nu mai erau in curte. Echipajul de jandarmerie a ramas pentru o perioada…

- Jandarmii harghiteni au fost solicitati, sambata seara, pentru alungarea unui urs care a fost vazut in satul Sub Cetate, comuna Zetea, locuitorii din zona fiind avertizati printr-un mesaj RO-ALERT.Potrivit Inspectoratului Judetean de Jandarmi (IJJ) Harghita, la fata locului a fost trimis…