Un barbat a fost atacat de urs, luni dimineata, in apropierea comunei Ciceu, acesta fiind supus unei interventii chirugicale la Spitalul Judetean de Urgenta din Miercurea Ciuc. Informatia a fost postata pe Facebook de presedintele Consiliului Judetean (CJ) Harghita, Borboly Csaba, care a precizat ca este vorba de un tanar de 26 ani. "Ursul a atacat din nou! Victima, un tanar de 26 de ani (pastor de porci) a fost atacat de urs in apropiere de Ciceu (Siculeni). A suferit rani la membre si in prezent este operat la Spitalul Judetean de Urgenta Miercurea Ciuc. Starea lui este stabila", a scris Borboly,…