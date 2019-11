Stiri pe aceeasi tema

- Ambasada SUA la Bucuresti prezinta ”sfaturi utile si indicatii ferme despre ce sa faci ca sa nu pui viata ta sau a ursilor in pericol”, oferite de National Park Service, ca urmare a cazului ursului ucis in Harghita dupa ce a fost lasat sa agonizeze pe sosea

- Ministrul Mediului, Costel Alexe, a convocat, luni, o ședința la Ministerul Mediului, dupa cazul care a avut loc in Harghita, cand un urs ranit in accident a fost lasat sa agonizeze 18 ore pe carosabil.

- Costel Alexe, ministrul Mediului, a convocat o ședința pentru luni dimineața, dupa ce un urs a fost lasat sa agonizeze 18 ore pe drum in localitatea Praid, județul Harghita, in timp ce autoritațile il pazeau. „Am programat pentru luni la ora 10.00 o intilnire cu toți cei implicați, de la reprezentanții…

- Ministrul Mediului, Costel Alexe, a convocat, luni, o ședința la Ministerul Mediului, dupa cazul care a avut loc in Harghita, cand un urs ranit in accident a fost lasat sa agonizeze 18 ore pe carosabil. Este luata in calcul modificarea HG 94/2004 privind comitetul pentru situații de urgența, potrivit…

- Președintele CJ Harghita, Borboly Csaba, spune ca sistemul centralizat impus nu servește la rezolvarea urgenta a unor cazuri cum a fost cel al ursului lovit de mașina in localitatea Praid și lasat sa agonizeze pe drum. El susține ca autoritațile trebuie sa aiba dreptul sa ia decizia la nivel local,…

- Ministrul de Interne il va demite pe prefectul judetului Harghita, Andrei Jean-Adrian, dupa ce un urs a fost lovit sambata seara de o mașina la ieșirea din localitatea Praid și a stat mai bine de zece ore pe marginea drumului agonizand. Potrivit unui comunicat de presa transmis duminica de Ministerul…

- Vanatorul atacat de urs a fost gasit de catre salvatori in stare de conștiența. ”Victima este conștienta, cu semne de alterare a starii generale de sanatate. Va fi transportata de padurari cu mijloace auto 4×4 pana la Caminul Cultural din localitatea Simionești, de unde va fi preluata de echipajul de…

- Un barbat din orasul Cristuru Secuiesc a fost retinut si urmeaza sa fie prezentat instantei cu propunere de arestare preventiva, dupa ce a incendiat o capita de fan din gospodaria unei femei din Odorheiu Secuiesc, focul extinzandu-se la anexe si la acoperisul casei de locuit, scrie Agerpres. Biroul…