Administratia Parcului National Cheile Bicazului-Hasmas face un apel catre turistii care vin in vizita, dar si catre localnici sa nu mai arunce deseuri decat in locurile special amenajate si sa manifeste respect fata de aceasta zona unica in Romania.



Directorul Parcului National Cheile Bicazului-Hasmas, Hegyi Barna, a declarat, pentru AGERPRES, ca o problema o reprezinta, pe de o parte, turistii de tranzit, care arunca gunoaie in Cheile Bicazului si Lacu Rosu, dar si localnicii si firmele din zona, care arunca deseurile menajere in diverse locuri.



In ceea ce priveste turistii…