- Circulatia rutiera se desfasoara cu dificultate marti dupa-amiaza din cauza ninsorii pe DN 13B, ce face legatura intre localitatile Gheorgheni si Praid, informeaza Inspectoratul Judetean pentru Situatii...

- Acoperisul unei case parasite a fost smuls de vant si a ajuns pe carosabil, in noaptea de miercuri spre joi, un copac a cazut pe DN 1, iar mai multe locuinte au ramas fara curent din cauza vantului puternic, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Prahova. Pompierii si…

- Peste 670 de gospodarii din Neamt nu au energie electrica, duminica dimineata, 29 decembrie, conform informatiilor oferite de reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Neamt: “Din cauza intensificarilor de vint este afectata o linie de MT, cu 5 PT, fiind nealimentați cu energie electrica…

- Circulatia pe DN 12A, intre localitatile Frumoasa si Lunca de Sus, este ingreunata din cauza carosabilului acoperit cu zapada, drumarii intervenind pentru deszapezire, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Harghita.Potrivit sursei citate, se actioneaza cu trei utilaje de la baza…

- Din cauza vantului puternic, o comuna din Timis si trei sate apartinatoare au ramas fara curent electric. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta a trimis un container cu generator de mare capacitate, urmand ca alte doua sa ajunga in zona, din Arad si Hunedoara. Procesul electoral nu a fost intrerupt,…

- Vantul puternic care s-a abatut asupra județului Timiș creaza probleme in mai multe localitați, care au ramas nealimentate cu energie electrica. Pentru a preintampina unele probleme serioase in ziua in care romanii iși aleg președintele, ISU Timiș a solicitat un container suport logistic tip 4 de iluminat.…