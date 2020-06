Stiri pe aceeasi tema

- Mall-urile din Chișinau au fost luate cu asalt in prima zi de la redeschidere. Locuitorii capitalei Republicii Moldova au stat la coada luni, ca sa intre in magazine sau sa-și rezolve problemele la banca, scrie Agora.md.

- Comisia Electorala Centrala informeaza cetațenii Republicii Moldova cu drept de vot care se afla in strainatate sau care au domiciliul in localitațile din stinga Nistrului (regiunea transnistreana), municipiul Bender și unele localitați ale raionului Caușeni și intenționeaza sa participe la alegerile…

- Teatrul „A. P. Cehov”, cu tradiții în arta teatrală, își va continua activitatea, contribuind la promovarea frumosului în Republica Moldova, declarația a fost facuta de președintele țarii, Igor Dodon, in cadrul unei intilniri care a avuto cu directorul teatrului, Constantin Haret. {{443550}}”Am…

- Majoritatea absoluta a angajaților Teatrul Dramatic Rus de Stat ”A. P. Cehov”, a venit in apararea directorului sau, Artist al Poporului din Republica Moldova, Constantin Haret și a solicitat prelungirea contractului sau de munca și neadmiterea destabilizarii atmosferei creative in teatrul rus de catre…

- Artistul emerit al Republicii Moldova, regizorul, actorul Teatrului dramatic de stat rus A. P. Cehov, Dmitrii Coev și soția sa, Iulia Coeva, care lucreaza in același teatru ca redactor, administrator al site-ului chehov.md, care se ocupa de promovarea teatrului pe rețelele de socializare, au vorbit…

- Directorul Teatrului Dramatic Rus de Stat "A. P. Cehov", Artistul Poporului din Moldova, Constantin Haret și soția sa, maestra in arta, actrița Alla Tuz-Haret, in cadrul unei emisiuni live organizate de acest teatru pe rețelele de socializare, au vorbit despre viața lor in condiții de carantina și de…

- Organizatorii de la Wimbledon au anunțat recent ca turneul a fost anulat din cauza pandemiei de coronavirus, iar Roland Garros-ul spera ca Grand Slam-ul parizian sa aiba totuși loc în toamna. Competiția franceza ar trebui sa se desfașoare la doar o saptamâna dupa US Open, iar deja a aparut…