Stiri pe aceeasi tema

- Nu e un secret ca telefoanele pliabile de tip flip s-au inspirat, din punct de vedere al design-ului, de la clasicele telefoane cu clapeta care faceau furori in urma cu doua decenii. Samsung celebreaza astfel unul dintre cele mai populare modele retro ale sale, Samsung E700, cu o ediție limitata a celui…

- Prim-ministrul britanic Rishi Sunak va conveni joi initiative bilaterale cu Belgia, Bulgaria si Serbia vizand combaterea crimei organizate legate de migratia ilegala, a informat biroul sau de la Londra, potrivit Reuters.La un summit al Comunitatii Politice Europene (CPE) la Granada, in Spania, Sunak…

- Pentru prima data Europa se confrunta cu furnica roșie de foc din America de Sud, o insecta extrem de invaziva. Pana acum, cercetatorii au descoperit, in zona orașului Siracuza din Sicilia, pe o suprafața de 5 ha, 88 de cuiburi de furnici roșii de foc. ”Se poate raspandi cu o rapiditate alarmanta”,…

- Pe masura ce Uniunea Europeana planuieste o noua reglementare pentru a restrange deseurile textile in bloc, H&M a spus ca este ”parte a problemei” si ca modul in care este produsa si consumata moda trebuie sa se schimbe. Colectia de imbracaminte pentru femei ”PRE-LOVED”, de la magazinul H&M Regent Street,…

- Salvamontistii din Maroc au folosit mainile goale, in timp ce eforturile disperate de cautare a supravietuitorilor cutremurului puternic de vineri continua. In total, se stie ca 2.681 de persoane au murit in urma cutremurului - cel mai mortal din ultimii 60 de ani, potrivit BBC preluat de news.roGuvernul…

- Destinațiile estivale cele mai populare au fost orașele din Europa. Conform datelor Kiwi.com, numarul de rezervari facute de romani pentru lunile iunie, iulie și august ale acestui an a crescut cu peste 39% fața de numarul rezervarilor pentru vara anului 2022. Destinațiile pentru vacanța de vara alese…

- Dan Air deschide baza operaționala la Brașov și va inaugura cinci rute noi, spre Norvegia, Emiratele Arabe Unite, Irlanda, Franța și Israel de pe Aeroportul International Brasov-Ghimbav . Compania aeriana romaneasca, Dan Air, va avea baza operaționala pe aeroportul din Brașov, aeroport unde va aloca…

- Londra a anuntat ca a incheiat un acord cu Ankara in incercarea de a incetini fluxul de imigranti ilegali care trec prin Turcia, tara mediteraneeana, in drum spre Europa, inclusiv prin operatiuni comune ale politiei impotriva retelelor de contrabandisti si comertului cu piese de ambarcatiuni, relateaza…