Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de tancuri petroliere umplute cu benzina si combustibil pentru avion sunt ancorate in apropiere de marile hub-uri pentru depozitarea produselor petroliere din Europa. Conform calculelor Reuters, o cantitate de aproape un milion de tone de produse rafinate este in prezent stocata in aproximativ…

- Cotatia barilului de petrolul a scazut luni cu aproximativ 20%, ajungand la cel mai redus nivel din martie 1999, deoarece pandemia de coronavirus (Covid-19) a sporit incertitudinile privind piata globala si a redus cererea pentru combustibili, iar depozitele terestre au ajuns la limita, transmit Xinhua…

- Cel mai redus nivel din martie 1999 Cotatia barilului de petrolul a scazut luni cu aproximativ 20%, ajungand la cel mai redus nivel din martie 1999, deoarece pandemia de coronavirus (Covid-19) a sporit incertitudinile privind piata globala si a redus cererea pentru combustibili, iar depozitele terestre…

- Din cauza pandemiei de coronavirus, care a amplificat temerile ca restrictiile impuse de guverne pentru a tine sub control rabandirea imbolnavirilor vor provoca o recesiune globala, preturile petrolului au scazut luni sub 30 de dolari pe baril, noteaza Reuters. Aceasta scadere ”abrupta” a prețurilor…

- Preturile petrolului au scazut luni sub 30 de dolari pe baril, pe fondul agravarii epidemiei de coronavirus, amplificand temerile ca restrictiile impuse de guverne pentru a tine sub control rabandirea imbolnavirilor vor provoca o recesiune globala, transmite Reuters. Producatorii majori…

- Cotatia barilului de petrol a continuat sa scada vineri dimineata pe piata din Asia, in contextul in care razboiul preturilor dintre Arabia Saudita si Rusia a agravat impactul pandemiei de coronavirus asupra pietei titeiului, transmite AFP.In jurul orei 3:00 GMT, cotatia barilului de petrol…

- Pretul titeiului a inregistrat marti o crestere de peste 6% pe pietele asiatice, recuperand o parte din pierderile inregistrate luni, pe fondul sperantelor ca razboiul preturilor declansat de marii producatori mondiali de petrol, Arabia Saudita si Rusia, nu va continua. In jurul orei 1:15…

- Preturile petrolului au scazut luni la cele mai reduse niveluri din ultimele 13 luni, din cauza epidemiei din China care a redus cererea si a provocat asteptari privind noi reduceri ale productiei de catre OPEC si aliatii organizatiei, intre care si Rusia, transmite Reuters, conform news.ro.Cotatia…