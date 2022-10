HAOSUL cu facturile românilor continuă în prag de iarnă - Guvernul, Decizii MAJORE până la 1 noiembrie A mai ramas doar o saptamana pana incepe oficial sezonul rece, iar romanii inca nu știu cum le vor fi calculate facturile! Autoritațile au lasat din nou, pe ultima suta de metri schimbari majore la Legea pe energie, care vin la puțin timp dupa modificari care au determinat intarzieri mari la facturi. Acum, mai multe variante sunt luate in calcul de guvernanți, care trebuie sa ia o decizie pana la finalul lunii. Cei mai mulți romanii traiesc de luni bune cu teama ca va fi cea mai grea iarna. Este la doar cațiva pași, iar pe piața energiei este haos. Instabilitatea vine chiar din Guvern, de unde… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- In aceste zile Coaliția la guvernare discuta intens despre reglementarea pieței lemnelor de foc din Romania in condițiile in care prețul gazelor și al energiei a sarit in aer. Guvernul a decis deja plafonarea prețului la 400 lei/ m cub. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Inflația galopanta a declanșat o criza a costului vieții in intreaga Europa, iar guvernele intervin pentru a incerca sa protejeze gospodariile și intreprinderile de creșterea aparent nesfarșita a prețurilor la energie. Inflația in Europa a sarit la un nou maxim istoric de 9,1% in luna august, alimentata…

- Mai multe tari europene ofera sprijin de miliarde de euro furnizorilor de energie afectate de plati suplimentare de garantie pentru tranzactiile lor – cunoscute sub numele de apeluri in marja – dar estimarea Equinor sugereaza ca un astfel de sprijin este o fractiune din factura totala. Firmele de utilitati…

- Analistul economic Adrian Negrescu și Ion Lungu, directorul executiv al Asociației Furnizorilor de Energie Electrica din Romania (AFEER), au explicat pentru Gandul ce impact va avea Ordonanța de Urgența adoptata de Guvern privind plafonarea și compensarea prețurilor din energie, atat asupra cetațeanului,…

- Autoritațile vor sa limiteze consumul de curent in instituțiile publice Foto arhiva Realizator: Ciprian Sasu - Preturile la energie stabileasc noi maxime aproape zilnic, în condițiile în care Rusia restrânge aprovizionarea cu gaze în Europa în perioada de refacere a…

- Iarna viitoare va fi una cumplita si vom vedea preturi uriase la energie, fabrici care se inchid si oameni care raman in bezna si frig, pentru ca nu isi vor putea plati facturile, daca Guvernul nu ia de urgenta masuri, a afirmat șeful Alro Slatina Marian Nastase. Oamenii nu vor mai avea bani sa-și…

- Scumpirea energiei electrice a fost amplificata de mecanismul formarii preturilor adoptat in UE („pay as clear"), care promoveaza alinierea preturilor angro la cel mai mare cerut pe piata. Motivul acestei alinieri este ca investitiile in regenerabile sa se amortizeze. Pana mai ieri a fost pretul carbunelui,…

- Centrala nucleara de la Zaporojie, cea mai mare din Europa, a incaput pe mana unor oameni nepregatiți, iar de mai multe saptamani acolo are loc minarea teritoriului, sunt depozitate muniții și de pe teritoriul acesteia sunt efectuate impușcaturi in direcția orașului Nikopol, declara Mihail Podoleak,…