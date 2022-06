Stiri pe aceeasi tema

- Deutsche Lufthansa AG anuleaza un total de 3.100 de zboruri dupa ce valul de infectii cu coronavirus a agravat deficitul de personal, creand un haos in industria calatoriilor aviatice din Europa, pe masura ce perioada cruciala a vacantelor de vara incepe, scrie Bloomberg, citat de ZF. Fii…

- Directorul general al Ryanair Group, Michael O'Leary, a declarat marti ca rezervarile la cea mai mare companie aeriana din Europa cu buget redus sunt in urcare si ca se asteapta ca tarifele din vara sa fie cu 7% - 9% mai mari fata de cele anterioare pandemiei de Covid-19, transmite Reuters, conform…

- Ryanair a transportat 14,2 milioane de persoane in aprilie, comparativ cu doar 1 milion in timpul restrictiilor de acum un an si cu 13,5 milioane in aprilie 2019, fiind a doua luna la rand in care a transportat mai multi pasageri decat in ​​perioada corespunzatoare pre-pandemica. Compania aeriana irlandeza,…

- Producatorii de automobile la nivel mondial, la fel ca majoritatea sectoarelor industriale, se confrunta cu o penurie de componente cheie ca urmare a blocajelor legate de Covid-19 si a invadarii Ucrainei de catre Rusia, care agraveaza o penurie continua de semiconductori. ”Ne-am folosit pozitia de companie…

- Economistii germani prognozeaza o recesiune in cea mai mare economie a Europei daca livrarile de gaze rusesti ar fi oprite, iar efectele s-ar putea raspandi si in restul continentului, transmite CNBC. In prognoza lor economica comuna bianuala, cele mai mari cinci institute economice ale Germaniei si-au…

- Compania aeriana low-cost easyJet a anuntat luni ca a fost obligata sa anuleze unele zboruri spre si dinspre Marea Britanie, dupa o noua explozie a cazurilor de infectie cu COVID-19 in randul angajatilor, transmite Reuters.