Haos pe Aeroportul Otopeni. Criza de personal afectează sezonul turistic In Aeroportul Otopeni este haos. Vacanțele romanilor sunt afectate de criza de personal. Oamenii stau ore intregi la coada in speranța ca vor ajunge intr-un final la destinația visata. Sezonul turistic afectat de criza de personal Criza de personal din marile aeroporturi afecteaza sezonul turistic. Cele mai mari probleme au fost semnalate in destinațiile preferate de romani in aceasta perioada a anului, in Grecia, Italia și Spania. Au fost anunțate 13 zboruri cu intarzieri numai in prima parte a zilei de duminica pe aeroportul Internațional „Henri Coanda” din Capitala. Probleme sunt și in strainatate… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

