Haos pe aeroportul din Frankfurt, inundat de ploi. Zeci de zboruri au fost anulate – VIDEO Ploile abundente care au cazut in unele regiuni ale Germaniei au provocat inundatii si au facut ca zeci de zboruri sa fie anulate pe aeroportul din Frankfurt, cel mai aglomerat din tara si un important hub european, care a fost paralizat de apa care s-a acumulat pe piste, potrivit imaginilor postate pe retelele sociale. Cantitati mari de apa s-au acumulat pe pista, miercuri seara, iar manipularea la sol a fost suspendata timp de peste doua ore, a relatat agentia germana de stiri dpa, citata de Associated Press. Site-ul aeroportului a aratat ca aproximativ 70 de zboruri fusesera anulate pana la… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

