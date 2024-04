Incendiu masiv de vegetație în estul Spaniei, alimentat de temperaturi anormal de ridicate. 180 de persoane, evacuate Un incendiu a mistuit peste 500 de hectare de vegetatie in estul Spaniei si a forțat evacuarea a 180 de persoane, au anunțat luni autoritatile locale, informeaza AFP, citata de Agerpres.Incendiul, care a izbucnit duminica la Tarbena, in regiunea Valenciei, „este inca activ” dupa o noapte „complicata” pentru pompieri, au precizat serviciile regionale de urgenta intr-un mesaj pe X.Potrivit acestora, „putin peste 500 de hectare” au fost parjolite de flacari.???? La extincion del #IFTarbena se esta centrando en varios focos proximos al Coll de Rates, los cuales estan cogiendo fuerza con motivo del… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

- Incendiul, care a izbucnit duminica la Tarbena, in regiunea Valencia, „este inca activ" dupa o noapte „complicata" pentru pompieri, au precizat serviciile regionale de urgența intr-un mesaj pe rețeaua de socializare X, potrivit France Presse.Potrivit acestora, au ars „puțin peste 500 de hectare". „Aproximativ…

