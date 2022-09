Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat marți, 6 septembrie, ca 3.000 de oameni sunt afectați dupa ce Blue Air a decis sa suspende zborurile și ca i-a cerut ministrului UDMR al Mediului, Tanczos Barna, sa intreprinda demersurile necesare pentru ca oamenii blocați in aeroporturi sa ajunga la destinații.Ciuca…

- Sindicalistii din mai multe federatii care apara interesele angajatilor din metalurgia neferoasa anunta organizarea unui protest, vineri, in fata sediului Ministerului Energiei, pentru a atrage atentia asupra faptului ca preturile ridicate la electricitate si gaze vor duce a inchiderea fabricilor,…

- Inmatricularile de autoturisme noi in Romania au crescut cu 12% in primele șapte luni ale anului, comparativ cu perioada similara din 2021. In același timp, au fost inmatriculate cu 21% mai puține autoturisme second hand, arata Biziday.Potrivit sursei citate, pe primele șapte luni din 2022,…

- Aeroportul Baneasa se redeschide luni, 1 august, cand se aniverseaza 110 ani de la inaugurare. Reabilitarea a costat 11 milioane de euro, iar trei companii aeriene sunt pregatite sa inceapa cursele aeriene incepand cu toamna anului in curs.Aeroportul Baneasa este considerat al treilea cel…

- Aeroportul Internațional Cluj anunța lansarea unei noi destinatii spre Italia, respectiv Perugia, operata de catre compania aeriana Wizz Air, incepand din sezonul de iarna al anului 2022.Zborurile spre Perugia vor fi operate in premiera incepand din 14 decembrie 2022, și reprezinta a 9-a destinație…

- Claudiu Nasui, fost ministru al Economiei, a anunțat miercuri, 27 iulie, printr-o postare pe Facebook, ca ”pensia speciala medie a crescut de 160 de ori mai mult ca pensia bunicilor noștri in doar 6 luni”.Mai exact, arata ca pensiile normale au crescut cu trei lei, pe cand cele speciale au…

- Ministrul Finanțelor Adrian Caciu susține, intr-un comentariu la o postare de pe Facebook, ca doar 10 la suta dintre antreprenorii romani sunt antreprenori adevarați, restul fiind „babuini-antreprenori”.Raspunzand unui comentariu care arata ca „100% din ce caștiga bugetarii produc privații”,…

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat ca proaspatul campion mondial David Popovici va fi recompensat pe masura performanțelor de la Budapesta.Conform digisport.ro, lui ii va fi alocata suma de un milion de lei (aproximativ 202.000 de euro) din Fondul de rezerva al Guvernului."Astazi, in…