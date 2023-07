Haos la Agenția Spațială Română. Corpul de control acuză plăți ilegale și o datorie de 100 de milioane de euro Situație exploziva la Agenția Spațiala Romana (ROSA), acolo unde inspectorii Corpului de Control al Prim-Ministrului au desfașurat, recent, o acțiune. Fostul președinte al ROSA: ”Am fost demis inainte de incheierea controalelor” In toamna anului 2022, fizicianul Marius Matei-Piso a fost demis din funcția președinte și director al ROSA, funcții pe care le deținea de multa vreme. Destituirea lui Piso a fost o surpriza uriașa pentru comunitatea științifica, mai ales ca acesta era unul dintre oamenii care au pus umarul la inființarea Agenției Spațiale Romane, in 1990. ”Nu a avut motive și nu a vrut… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

