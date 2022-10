Haos în subteran. Garnitură de metrou defectă, călători înghesuiți pe peron O defecțiune la garnitura de metrou a dat peste cap mersul pe Magistrala 2. Trenul a a ramas blocat in stația Aviatorilor, iar sutele de calatori au fost date jos. Conform reprezentanților Metrorex, dupa doua frane bruște, in apropierea stației, ușile au ramas blocate. S-au deschis manual doar ușile din fața de la primul vagon. Toți calatorii au coborat. O defecțiune s-a produs marți dupa-amiaza la un tren in stația Aviatorilor, iar pentru o perioada trenurile au circulat in sistem pendula, a anunțat Metrorex. Sute de calatori erau ingramadiți pe peron. Problema a aparut la ușile unei garnituri… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

