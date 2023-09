Trenurile care urmau sa soseasca sau sa plece din Gara de Nord inregistreaza sute de minte intairziere de la declansarea grevei. Cea mai mica intarziere a unor trenuri care urmau sa soseasca in Capitala este de 80 de minute, fiind trenuri asteptate de la Pitesti, Brasov si Craiova. Cea mai mare intarziere este de 130 de minute. In cazul trenurilor care pleaca din Gara de Nord, sunt inregistrate intarzieri intre 40 si 110 minute. Viorel Istrate, secretar general al Federatiei Nationala Feroviara Miscare Comercial Vagoane, a admis ca este haos in Gara de Nord ca urmare a grevei, dar a subliniat…