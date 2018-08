Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul Romaniei in SUA, George Maior, va fi audiat de Comisia de Control SRI marti, 4 septembrie, a declarat pentru Mediafax, presedintele Comisiei, Claudiu Manda. Invitatia vine in contextul ultimelor declaratii legate de scrisoarea trimisa de avocatul lui Donald Trump, Rudolph Giuliani, in care…

- Radu Soviani, unul dintre jurnaliștii care l-au cunoscut pe Rudolph Giuliani, susține ca George Maior se inșeala cu privire la avocatul lui Donald Trump. Mai mult, el susține ca, in 2016, a mai existat o poziție asemanatoare dupa o declarație a lui "De ce nu spune ce este eronat...?"…

- George Maior, actual ambasador al Romaniei in SUA și fost director SRI, a declarat luni, referitor la scrisoarea transmisa de Rudolph Giuliani, actual avocat al președintelui Donald Trump, ca aceasta este expresia unui lobby inițiat de forțe interesate sa apere persoane cu probleme cu legea."Un…

- Rudolph Giuliani, avocatul lui Donald Trump, scrisoare catre oficialii romani, in care cere verificarea protocoalelor secrete din justiție. Rudolph Giuliani, fost procuror federal si fost primar al orasului New York, a transmis o scrisoare presedintelui Klaus Iohannis si altor oficiali romani, printre…

