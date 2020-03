REȘIȚA – Rosso-nerii au pierdut in deplasare, scor 22-26 (8-14), partida cu CSM București, din etapa a XXIII-a a Ligii Zimbrilor. Meciul s-a disputat fara spectatori, in sala Rapid din Capitala, iar cele mai multe reușite pentru CSM Reșița le-au avut Toma și Trifkovic, care au punctat de cate 5 ori. „Am avut o prima repriza mai slaba, unde s-a facut o diferența de 6 goluri. In primele 15 minute am jucat cat de cat ok, dar in ultimele 15 minute s-a facut diferența din cauza greșelilor tehnice. Nu au fost respectate indicațiile tactice, iar dupa ce la pauza am clarificat unele aspecte am reușit…