- Naționala masculina va evolua in grupa B la Campionatul European din 2024 in compania Spaniei, Croației și Austriei Romania s-a calificat la un Campionat European dupa 28 de ani, avand un parcurs chinuit. Intr-o grupa cu Austria, Ucraina și Insulele Feroe, naționala masculina a obținut 2 victorii in…

- Sportiva Amalia Nita, legitimata la CSM Constanta, isi continua dominatia in boxul european, astazi cucerind al treilea titlu continental din cariera Pregatita la club de Mihai Constantin, sportiva originara din comuna constanteana Lumina a castigat categoria 70 kg de la Campionatul European de tineret…

- Perechea romano-italiana Irina Bara/Sara Errani s-a calificat, joi, in semifinalele probei de dublu de la Bogota. Cele doua sportive s-au impus cu scorul de 7-6 (7/3), 6-1 in fata cuplului Fernanda Contreras (Mexic)/Ingrid Gamarra Martins (Brazilia). Bara si Errani, care au castigat in noiembrie un…

- Maghiarii platesc 40 de milioane de euro anual pentru a gazdui Marele Premiu al Ungariei in Formula 1. Deși cursa de pe Hungaroring este cea mai scumpa dintre cele europene, vecinii din vestul Romaniei practica cele mai mici prețuri la bilete. In 2023, calendarul din Formula 1 cuprinde 23 de curse.…

- Cupa Europeana de Cadeți Under 18 Zagreb Croația 2023 s-a desfașurat week-end-ul trecut, iar sportivii secție de judo ai Clubului Sportiv Municipal Pitești și componenți ai Lotului Național de Cadeți & Juniori au facut o figura frumoasa. Citește și FC Argeș este campioana naționala la karate shotokan,…

- SCM Craiova se intarește serios pentru finalul de an, dar și pentru ce va urma in sezonul viitor. Clubul din Banie a parafat transferul handbalistei ???????????????????????????????????? ????????????????????????????́, o jucatoare extrem de talentata, cu multe prezențe in naționala Muntenegrului. Aceasta…

- Echipa de cadete a Romaniei a castigat, joi, medalia de aur in proba de sabie, la Campionatul European de la Tallinn (Estonia). Sportivele Romaniei de la sabie cadeti au cucerit medalia de aur si titlul continental dupa un meci extraordinar facut in compania echipei Ungariei. Conduse cu 15-13, Alexandra,…

- In perioada 17-19 februarie, naționala feminina de fotbal junioare U19 a Romaniei va disputa, la Osijek, doua meciuri amicale, contra selecționatei similare a Croatiei. Tricolorele antrenate de Massimo Pedrazzini se pregatesc pentru turneul de calificare la Campionatul European, in care vor intalni…