Stiri pe aceeasi tema

- Echipa nationala de handbal masculin a Romaniei a invins duminica, la Baia Mare, reprezentativa similara a Muntenegrului, 36-27 (16-13), in al doilea meci din grupa 8 a preliminariilor pentru CE 2022.

- Antrenorul echipei nationale de handbal masculin, Rares Fortuneanu, a declarat ca din partida cu Suedia a remarcat reactia de orgoliu a jucatorilor sai, in special din repriza secunda. „Am asteptat cu totii acest meci oficial, e un an de zile aproape de la ultimul meci impreuna. Am incercat sa obtinem…

- Naționala masculina a Romaniei a debutat cu o infrangere (30-33) pe terenul principalei favorite din grupa 8 a preliminariilor pentru EURO 2022. Romania pare sa fie cotata cu sansa a treia in aceasta grupa, dupa cum a declarat și antrenorul principal al echipei noastre, Rareș Fortuneanu. De la Minaur…

- Nationala masculina de handbal a Romaniei a fost invinsa de echipa Suediei, cu scorul de 33-30 (20-12), joi seara, la Goeteborg, in primul sau meci din Grupa a 8-a din faza a doua a preliminariilor EURO 2022, informeaza AGERPRES . Scandinavii au pus stapanire pe joc inca de la inceput si s-au desprins,…

- Nationala de handbal masculin a Romaniei a fost invinsa joi, in deplasare, de reprezentativa Suediei, cu scorul de 33-30 (20-12), in meci contand pentru grupa a 8-a a preliminariilor CE2022, potrivit news.roPrincipalii marcatori tricolori au fost Dumitru 6 goluri, Negru 4, Cabut 4, Bujor 4,…

- Alexandru Dedu, președintele Federației Romane de Handbal, a trasat obiectivul naționalei masculine inaintea startului campaniei de calificare la Euro 2022. Romania debuteaza joi, in deplasare, cu o partida in compania Suediei. Inainte de startul preliminariilor pentru Euro 2022, Alexandru Dedu a mers…

- Nationala feminina de fotbal a Romaniei a invins reprezentativa Lituaniei cu scorul de 4-0 (0-0), la Marijampole, in Grupa H a preliminariilor EURO 2021. Tricolorele au dominat meciul de la un capat la altul (10-3 la suturi pe poarta) si au ratat mai multe ocazii. Foto: Nationala Romaniei de Fotbal…

- Nationala de fotbal a Romaniei a invins echipa Austriei cu scorul de 3-2 (1-1), luni seara, pe Woerthersee Stadion din Klagenfurt, in Grupa 1 din Liga B a Ligii Natiunilor. AGERPRES (AS-editor: Mihai Tenea, editor online: Andreea Preda)