Stiri pe aceeasi tema

- CSM Bacau iși reia pregatirile astazi, iar capitanul „CSMeilor” suna adunarea, vorbind despre cum poți avea un parcurs onorabil chiar și in condițiile unui efectiv redus Dupa o luna de vacanța, prim divizionara de handbal masculin CSM Bacau iși reincepe antrenamentele. O face de pe locul 9, „unul decent…

- Invinsa joi, pe teren propriu de Potaissa Turda cu 32- 30 (17-11) intr-un joc cu suișuri și coborașuri, CSM Bacau a pierdut duminica, in aceeași maniera, și ultimul meci al anului: 30-27 (14-10) cu Steaua Ce urmeaza dupa doua victorii spectaculoase cu CSM București acasa și cu HC Buzau, in deplasare?…

- Perioada extrem de fasta pentru prim-divizionara de handbal masculin CSM Bacau. In ciuda problemelor financiare care au facut ca lotul bacauan sa fie redus la formatul XS, „CSMeii” au legat doua victorii ce le-au permis sa urce pe locul 9, cu 13 puncte, unul in plus fața de HC Buzau, ultima victima…

- In ciuda problemelor de lot și de buget, CSM Bacau a obținut cea de-a treia victorie stagionala, invingand cu 25-24 (13-10) pe CSM București. Joi, echipa lui Sandu Iacob va evolua pe terenul Buzaului. Intre timp, primarul Viziteu pregatește inlocuirea lui Adrian Gavriliu din funcția de director al clubului…

- Prim-divizionara de handbal masculin, CSM Bacau se pregatește de penultimul joc acasa din acest tur de campionat. Sambata, de la ora 12.00, „CSMeii” primesc vizita CSM-ului București. Deși oaspeții sunt mai bine cotați, bacauanii antrenați de Sandu Iacob ar putea sa-și forțeze din nou limitele și sa…

- Victoriosa la mijlocul saptamanii trecute, contra Universitații Cluj, prim-divizionara de handbal masculin CSM Bacau a sperat intr-un rezultat bun și dumininca, pe terenul unei alte adversare din zona de jos a clasamentului, Politehnica Timișoara. Din pacate, etapa a zecea a adus bacauanilor a șaptea…

- La ultimul meci cu Saldatsenka in lot, CSM Bacau a invins ieri cu 29-26 (18-13) pe Universitatea Cluj. MVP-ul partidei a fost Vladuț Rusu, care a inchis poarta bacauana Reluarea Ligii Zimbrilor, dupa trei saptamani de pauza, a adus a doua victorie stagionala pentru CSM Bacau. Ieri, in etapa a noua a…

- Astazi, de la ora 12.00, in Sala Sporturilor, CSM Bacau o intalnește pe Universitatea Cluj, intr-un meci de campionat care ar putea fi ultimul sub culorile „CSMeilor” pentru Viachaslau Saldatsenka. Portarul naționalei Belarusului are o oferta careia clubul bacauan i-ar putea da curs din rațiuni financiare…