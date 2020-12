Stiri pe aceeasi tema

- Dinamo Bucuresti a fost invinsa de echipa germana Fuchse Berlin, cu scorul de 33-29 (15-12), in Sala Max Schmeling din Berlin, in Grupa B a competitiei masculine de handbal EHF European League. Cei mai buni marcatori ai romanilor au fost Rome Antonio Diogo Hebo și suceveanul Razvan Gavriloaia cu cate…

- Dinamo Bucuresti a fost invinsa de echipa germana Fuchse Berlin, cu scorul de 33-29 (15-12), marti seara, in Sala Max Schmeling din Berlin, in Grupa B a competitiei masculine de handbal EHF European League. Dinamo a pierdut un meci in care a fost condusa de la inceput pana la final, diferenta maxima…

- CS Dinamo Bucuresti a obtinut primele sale puncte in competitia de handbal masculin EHF European League, dupa ce a invins echipa franceza USAM Nimes Gard, cu scorul de 29-27 (14-15), pe teren propriu, in Grupa B. La succesul gruparii din capitala a contribuit și suceveanul Razvan Gavriloaia care a marcat…

- Echipa masculina de handbal Dinamo Bucuresti a fost invinsa categoric de formatia suedeza IFK Kristianstad, cu scorul de 31-22 (16-12), marti seara, in deplasare, intr-un meci din Grupa B a competitiei EHF European League. Dinamo a suferit al doilea esec in tot atatea meciuri, dupa 25-27…

- CS Dinamo Bucuresti a fost invinsa de echipa portugheza Sporting Lisabona, cu scorul de 27-25 (16-15), marti seara, in Sala Dinamo, la debutul sau in Grupa B a competitiei masculine de handbal EHF European League. Foto: (c) RADU TUTA / AGERPRES FOTO Dinamo a avut controlul jocului in prima repriza,…

- Echipa de handbal masculin Dinamo Bucuresti a pierdut, marti, pe teren propriu, cu formatia portugheza Sporting CP, scor 25-27 (15-16), in primul meci din Grupa B a EHF European League.Meciul s-a disputat fara spectatori, conform reglementarilor in vigoare, insa fanii dinamovisti au fost ”alaturi”…

- Echipa de handbal masculin Dinamo Bucuresti va debuta pe teren propriu, in 20 octombrie, cu Sporting CP, in grupa B a EHF European League, anunța news.ro.Programul complet al meciurilor formatiei dinamoviste este: cu Sporting CP (acasa, 20 octombrie), cu IFK Kristianstad (deplasare, 27 octombrie),…

- HC Dobrogea Sud a smuls egalul cu Sporting Lisabona, 27-27 (14-16), marti, la Constanta, in prima mansa a turului al doilea preliminar al European League la handbal masculin. Prima repriza a fost una echilibrata, ambele echipe aflandu-se pe rand la conducere, dar lusitanii au avut o singura data doua…