Stiri pe aceeasi tema

- Jucatorul echipei CS Minaur, Calin Cabuț, va juca pentru naționala Romaniei in dubla cu Macedonia de Nord. Pe langa Cabuț, la lotul național mai fusese convocat și Andrei Buzle, insa acesta din urma are probleme de sanatate. Primul joc cu Macedonia de Nord va avea loc azi, 17 martie, de la ora 20.00,…

- Echipa de handbal feminin CS Minaur Baia Mare va avea in aceasta saptamana doua meciuri de disputat pe teren propriu. Primul dintre ele va fi chiar maine, 16 martie, adversarul baimarencelor fiind HC Zalau. Pentru CS Minaur va urma trei zile mai tarziu, in data de 19 martie, un meci cu SCM Craiova.…

- Iubitorii handbalului masculin sunt așteptați joi, 3 martie, cu incepere de la ora 17.00, la Sala Polivalenta din Baia Mare pentru a vedea disputa dintre echipa locala Minaur și U Cluj. Un meci din cadrul etapei a 21-a din Liga Zimbrilor. Pentru baimareni nu exista alta varianta decat victoria in meciul…

- In cadrul etapei a 19-a a Ligii Zimbrilor, CS Minaur a reușit sa se impuna greu in fața celor de la Dobrogea Sud Constanța, scor final 29-27. CS Minaur continua astfel șirul partidelor foarte bune jucate in acest inceput de an și acum e cu gandul la meciurile din cupele europene. Potrivit csminaur.ro,…

- Sala Polivalenta “Lascar Pana” din Baia Mare va fi, la mijlocul acestei saptamani, gazda partidei dintre CS Minaur și Dobrogea Sud Constanța, joc din cadrul etapei a 19-a din Liga Zimbrilor. Este un meci foarte important pentru ambele echipe, atat Minaur, cat și Dobrogea Sud luptand pentru un loc in…

- HC Dobrogea Sud continua seria „de foc” din Liga Nationala de handbal masculin. Dupa infrangerile de la Turda (27-29 cu Potaissa) si Chiajna (22-26 cu Steaua) si remiza de la Sala Sporturilor (20-20 cu CS Dinamo), echipa constanteana se pregateste pentru un nou meci cu grad sporit de dificultate. Miercuri,…

- Ultima zi a lunii ianuarie va aduce primul meci oficial din acest an pentru CS Minaur, in deplasare, cu CSM Alexandria. Jocul de maine va conta pentru etapa a 18-a a Ligii Zimbrilor, fiind un joc disputat in devans. Baieții antrenați de Alexandru Sabou iși doresc victoria in acest meci, fiecare punct…