Handbalistii de la Universitatea Craiova nu s-au descurcat prea bine in partida sustinuta sambata, in Sala Ion Constantinescu, in fata gruparii CSM Oradea si au pierdut fara drept de apel, scor 28-42. Partida a contat pentru etapa a 13-a, penultima din acest an. Formatia olteana nu s-a regasit deloc in acest meci si a fost dominata de adversari cap-coada. Oradea, echipa cu pretentii la promovare si in acest sezon, a preluat rapid conducerea in Banie si s-a instalat confortabil pe tabela la cinci goluri dupa 30 de minute, scor 17-12. In partea secunda, alb-albastrii au „picat“ total si au incasat…